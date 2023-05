Play off serie C : il Pescara pesca la Virtus Verona

Sarà la Virtus Verona la prima avversaria del Pescara nei play-off promozione :questo Il verdetto del sorteggio, che si è svolto nella sede federale di Firenze. La Virtus Verona, sesta nel girone A al termine della stagione regolare, nei due turni preliminari ha eliminato Novara e Padova. Andata giovedì 18 in Veneto, ritorno lunedì 22 all'Adriatico Cornacchia. In caso di parità di punti e gol niente supplementari o rigori: si qualificherà la squadra meglio piazzata, in questo caso quella abruzzese. Poi nel 2° turno nazionale, in programma il 27 e il 31 maggio alle 5 formazioni qualificate si aggiungeranno le seconde di ogni girone. 4 e 8 giugno le Final Four, 13 e 18 giugno la Finale, che sancirà la quarta squadra promossa, ovvero quella che andrà a fare compagnia in serie B a Catanzaro, Feralpisalò e Reggiana, promosse direttamente per aver vinto i rispettivi gironi.