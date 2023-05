Insieme nel nome del diritto al lavoro

Nel giorno della Festa dei lavoratori, i vertici regionali di Cgil, Cisl e Uil si sono dati appuntamento a Giulianova per ribadire l'importanza della difesa dell'occupazione alle amministrazioni di ogni livello e di ogni colore.

Un'ora di corteo tra via Matteotti e Piazza della Libertà, dov'è stata deposta una corona di fiori sulla lapide in memoria dei proletari caduti in tutte le guerre. Poi sindacalisti e lavoratori si sono alternati al microfono per raccontare testimonianze e fare il punto della situazione in una regione che nell'ultimo anno ha perso diecimila posti di lavoro.

Al di là delle cifre, preoccupa molto il ricorso a cassa integrazione e ammortizzatori sociali, che in Abruzzo è più intenso di quanto non lo sia in altre regioni italiane.

E poi c'è il tema della sicurezza del lavoro, con una contabilità di infortuni, spesso mortali, che purtroppo deve essere aggiornata frequentemente. L'ultimo incidente, due settimane fa quando un operaio senegalese, di 24 anni, è morto a Teramo cadendo da un ponteggio.

Tra le preoccupazioni maggiori della triplice, in regione, c'è quella per la tenuta dell'automotive, settore che conta poco meno del 15% del Pil regionale e vale da solo il 50% dell'export manifatturiero. Le difficoltà della ex Sevel, costretta a rallentare la produzione a causa della mancanza di microchip e altri componenti, ha messo in difficoltà tutta la filiera. Né arrivano notizie più rassicuranti dalla cosiddetta Valle del tubo, il distretto automotive teramano, dove a preoccupare è la possibile delocalizzazione in Romania di un'azienda solida e importante come la Purem, che produce sistemi di scarico per veicoli leggeri.