Promosso il mare abruzzese

Buone notizie per il mare abruzzese. Dai risultati delle analisi effettuate dall’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta) a salvaguardia della salute dei bagnanti nelle acque del medio Adriatico, sono stati evidenziati parametri microbiologici per oltre 130 km conformi ai limiti di legge, ad eccezione di due soli tratti di mare antistanti le foci di fiumi: il primo nei pressi di Ortona, a 350 metri in direzione sud dalla foce del Foro; il secondo a Casalbordino, a 100 metri sud dalla foce del fiume Osento.

Dopo un primo campionamento effettuato il 20 aprile che, a causa delle avverse condizioni meteo aveva dato esiti analitici negativi in 11 tratti di mare, le indagini suppletive, eseguite in data 26 aprile con condizioni meteo-marine stabili e adatte al monitoraggio, hanno rilevato valori estremamente confortanti.

Sono stati 113 i punti controllati nel mese di aprile, stabiliti dal calendario regionale per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie a poco meno di un mese dall’inizio dell’attività balneare previsto per il prossimo 15 maggio.