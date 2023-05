Raddoppio Roma-Pescara, oggi la conferenza dei servizi

Dopo il sì del comitato via, oggi sarà la conferenza dei servizi convocata a Roma, nella sede del ministero dei Lavori pubblici, a discutere del progetto di raddoppio del tracciato ferroviario Roma-Pescara nei lotti 1 e 2 che interessano Brecciarola di Chieti e Manoppello. Le due amministrazioni comunali hanno già annunciato l'intenzione di ribadire il No al progetto di Rfi e continuano a chiedere che il ttracciato sia modificato. Richiesta che arriva anche dal comitato Comferr, pronto a ricorrere alla commissione europea per chiedere che si vigili sulla spesa dei fondi Pnrr destinati al potenziamento della tratta.