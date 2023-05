Ricostruzione Emilia, spunta Bertolaso

Spunta anche il nome di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile e commissario per l’emergenza sisma L’Aquila 2009, come papabile per il ruolo di commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna dopo l’alluvione delle scorse settimane.

L'ex sottosegretario alla Protezione civile ha 73 anni e attualmente ricopre l'incarico di assessore al Welfare nella Giunta regionale della Lombardia.

Una scelta, quella commissariale, che, comunque, in generale sembra complicarsi. "Siamo nella fase di emergenza nazionale, che di solito dura un anno. Cessata le fase di emergenza si passa alla ricostruzione con la nomina del commissario straordinario - ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci - Sento parlare di nomina: voglio assicurare che questo non è all'ordine del giorno".

In pressing c’è anche lo stesso presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sostenuto dal territorio per una sua insperata nomina. "Stiamo dicendo al governo che dobbiamo lavorare insieme e con tempi rapidi: noi pretendiamo che, come avvenne per il terremoto, chi ha avuto danni abbia il cento per cento dei risarcimenti", ha affermato.

Il governo sarebbe compatto sulla decisione di scegliere un 'esterno', probabilmente un tecnico, come ad esempio un ex magistrato oppure come successo in occasione dell'emergenza Covid (durante il governo Draghi) per la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ma anche ricordando il precedente della nomina dell’abruzzese Giovanni Legnini a commissario per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia, avvenuta ad opera di un esecutivo di centrosinistra ma con la giunta regionale di colore opposto in Abruzzo.

Legnini, poi sostituito dal senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli, che è tuttora in carica come commissario per la ricostruzione di Ischia.