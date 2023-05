Ritrovato l'uomo scomparso a Sulmona

Dopo sei giorni di ricerche è stato trovato questa mattina in una palazzina Ater disabitata, Claudio Luciani, l’artigiano sulmonese di 57 anni, che aveva fatto perdere le tracce lo scorso martedì 9 maggio. È stato lo stesso Luciani a rispondere ai Carabinieri che lo avevano contattato sul telefonino dopo aver notato che il dispositivo era tornato raggiungibile. L'uomo, in stato confusionale, è in discrete condizioni di salute. Si trova ora nelle mani dei sanitari dell’ospedale di Sulmona.