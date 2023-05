Roseto KO, la A2 si allontana

Si allontana sempre di più il sogno promozione in A2 per la Liofilchem. Al Palamaggetti, gara-2 della semifinale playoff è di Fabriano per 83-92 (23-25, 41-49, 60-71), che si porta così sul 2-0 nella serie. Al Roseto non basta la reazione che consente di accorciare la distanza dai marchigiani dal -21 al -3.

La serie si trasferisce ora al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, dove, venerdì 19 maggio alle 21:00, la Liofilchem è chiamata a vincere per rimanere in vita e allungare la serie alla gara4 di domenica.

LIOFILCHEM ROSETO-RISTOPRO FABRIANO 83-92

ROSETO: Giansante ne, Fiusco ne, Cichella ne, Zampogna 13, Dincic 13, Morici 7, Seck 5, Amoroso 16, Di Emidio 12, Natalini, Santiangeli 15, Nikolic 2. Coach: Quaglia.

FABRIANO: Papa 17, Centanni 17, Stanic 24, Fall 14, Verri ne, Onesta ne, Petracca 13, Gianoli, Carsetti ne, Gulini 8, Azzano 3. Coach: Aniello.

Tiri da 2: Roseto 19/34, Fabriano 23/42.

Tiri da 3: Roseto 11/32, Fabriano 10/16.

Tiri liberi: Roseto 12/16, Fabriano 16/19.

Rimbalzi: Roseto 33 (Amoroso 8), Fabriano 31 (Papa 9).