Rubati e recuperati oggetti sacri

Approfittando della chiesa deserta, vista l'ora di pranzo, un 50enne si è impossessato di alcuni oggetti sacri che allestivano l'altare. Due candelabri in bronzo, una campanella in metallo con 4 pendoli suonanti e una tovaglia bianca da altare interamente ricamata. Il furto è avvenuto ieri, 29 maggio, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria che affaccia su piazza Garibaldi, a Teramo. Grazie alla immagini delle telecamere di video-sorveglianza e ad alcune testimonianze, i Carabinieri del Nor sono riusciti a recuperare la refurtiva e a risalire all'autore del furto, che è stato denunciato.

Gli oggetti sacri, dopo un tentativo malriuscito di ricettazione, sono stati individuati da alcuni passanti dove il malfattore li aveva accantonati momentaneamente e successivamente riconsegnati dai Carabinieri al parroco della chiesa, Don Cristian Cavacchioli.