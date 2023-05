Rubinetti chiusi in Centro Abruzzo

Rubinetti chiusi in otto comuni del Centro Abruzzo, oggi, per i lavori improrogabili di riparazione dell'acquedotto Gizio.

I territori interessati sono Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Raiano e Vittorito. A questi sei, a cui verrà tolta per otto ore la disponibilità idrica nell'intero territorio comunale, si aggiungono Introdacqua, solo in località Mastroiacovo, e Pettorano sul Gizio, esclusivamente le località di Vallelarga, Marciano, via Cavate di Pettorano, via Vallone, via del Campo, via Albanese, contrada Conca e strade limitrofe.

L'erogazione idrica sarà sospesa dalle 9 alle 17, ma il serbatoio avrà un'autonomia di tre ore circa contro i possibili disservizi.