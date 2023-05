Scuola, decise le date del prossimo anno

Le lezioni per l'anno scolastico 2023/2024 ricominceranno in Abruzzo il 13 settembre e si concluderanno l'8 giugno.

A confermarlo è l'assessore regionale Pietro Quaresimale che sottolinea che le date sono state concordate con l'Ufficio scolastico regionale.

"La Regione non ha dato alcuna indicazione sul giorno di Carnevale, saranno i singoli presidi a decidere - ha specificato - Per le scuole primarie e secondarie il calendario scolastico prevede 209 giorni di attività didattica, per quelle dell'infanzia 227, la chiusura delle primarie e secondarie è fissata l'8 giugno e per quelle d'infanzia il 29 giugno 2024".