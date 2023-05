Si dà fuoco in carcere

Momenti di tensione nel carcere di Pescara dove un detenuto, 40 anni di origini marocchine, si è dato fuoco per protesta: immediato l'intervento dei sanitari del 118. Dopo un primo ricovero in gravi condizioni nell'ospedale del capoluogo adriatico, l'uomo è stato trasferito in elicottero nel centro grandi ustionati dell'ospedale di Bari''. Donato Capece, segretario generale del Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria, ha reso noto l'episodio di autolesionismo. La protesta culminata nell'insano gesto sarebbe legata a un rapporto disciplinare dei giorni precedenti contestato dal detenuto che sta scontando una pena definitiva con il beneficio del lavoro all'esterno del carcere. Capece torna a denunciare le annose carenze, anche strutturali, della casa circondariale di Pescara. “A fronte di 379 reclusi - dice - la sorveglianza è affidata ad appena 107 agenti di polizia penitenziaria peraltro con una rilevante età anagrafica. Un organico - sottolinea - inadeguato rispetto alla necessità di presidiare tutti i posti di servizio sensibili all'interno dell'istituto di pena”.

