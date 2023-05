Strada Picente, soluzione vicina

Si va verso una soluzione definitiva per i lavori che interessano il tratto Amatrice-L’Aquila della strada statale 260 Picente. Lo ha annunciato il commissario alla Riparazione e ricostruzione per il sisma 2016 Guido Castelli.

“La riparazione economica e sociale dell'Appennino centrale – ha detto - passa anche da un sistema viario su gomma che renda quei territori meglio connessi e più facilmente raggiungibili. Oggi (ieri per chi legge ndr) è stato compiuto un passo importante in questa direzione: con il sindaco de L'Aquila, Pierluigi Biondi, di Amatrice, Giorgio Cortellesi, e di Montereale, Massimiliano Giorgi, ci siamo confrontati per dare una soluzione definitiva ai lavori di questa arteria”.

Per Castelli "bisogna ancora realizzare due tratte, per complessivi 14 chilometri, per portare a compimento questo collegamento tra Lazio e Abruzzo. Buoni collegamenti avvicinano le comunità e contrastano il rischio di isolamento: continuiamo a lavorare tutti insieme per realizzare questo obiettivo particolarmente importante".