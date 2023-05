Studentessa abruzzese trovata morta a Macerata

Una studentessa di 24 anni di San Vito Chietino è stata trovata morta nella vasca da bagno della casa in cui viveva a Macerata. Era iscritta alla facoltà di Giurisprudenza.

Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. La Procura ha disposto l'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso.

La tragedia si è consumata in un palazzo con più di venti appartamenti, molti dei quali occupati da studenti. La ragazza ne aveva preso in affitto uno che condivideva con altre studentesse universitarie. È stata una di loro a trovarla, ieri pomeriggio. Inutili i tetativi degli operatori del 118 di rianimarla. Subito sono scattate le indagini dei carabinieri.