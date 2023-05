Tentato duplice omicidio, arrestato 25enne

Esplode diversi colpi d’arma da fuoco contro un uomo ed una donna e poi fugge. Un 25enne di Civitaquana è stato individuato ed arrestato in flagranza di reato, grazie alla testimonianza delle due vittime del tentato omicidio.

Ieri sera, attorno alle 23, il ragazzo, residente in un’abitazione poco distante dal luogo dell'aggressione, si è presentato in casa della coppia, una 29enne ed un 56enne, conviventi, ed ha iniziato a sparare. E' stata la donna, nonostante le ferite, a trovare la forza di telefonare al 112 per dare l'allarme. Al loro arrivo, i militari e i sanitari del 118 hanno trovato entrambe le vittime in condizioni critiche ma in grado di raccontare quanto accaduto poco prima: l'aggressione a sangue freddo con la pistola calibro 22, i colpi sparati all'impazzata e le generalità dell'uomo che ha premuto il grilletto.

Il 25enne, poco dopo, è stato rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Penne mentre, a bordo della sua auto, tentava di fare rientro a casa, probabilmente resosi conto che difficilmente sarebbe riuscito a scappare; con sé aveva l’arma del delitto, regolarmente denunciata, che è stata sequestrata. Interrogato, ha confessato subito agli inquirenti il tentato delitto. Portato nel carcere di Pescara, dovrà rispondere di tentato omicidio plurimo aggravato.

Escluso il movente passionale.