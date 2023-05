Il Giro lascia l'Abruzzo

La carovana rosa arriva lascai l'Abruzzo per trasferirsi in Basilicata con la terza tappa, Vasto-Melfi di 216 km. Frazione impegnativa per Remco Evenepoel che dovrà difendere la maglia rosa. La "carovana rosa" tornerà nella nostra regione il 12 maggio con l'arrivo a Campo Imperatore .