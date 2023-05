Traffico di reperti archeologici, un arresto a L'Aquila

Sono stati eseguiti in cinque regioni - Puglia, Basilicata, Campania, Lazio e Abruzzo - i 21 provvedimenti cautelari che hanno portato all'arresto di 16

persone e all'esecuzione di 5 misure tra obblighi di dimora e firma. In Abruzzo è coinvolto un pensionato di L'Aquila, che ora si trova agli arresti domiciliari. Alcuni degli arrestati sono stati portati in carcere, altri si trovano agli arresti domiciliari. Gli indagati sono considerati componenti di una associazione specializzata nel recupero e traffico di reperti archeologici. Sono accusati, a vario titolo, di scavi clandestini, ricettazione e illecita commercializzazione - nazionale e internazionale - di reperti archeologici di valore sia storico-culturale sia commerciale inestimabile.

L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Trani, è stata chiamata "Canusium" dall'antico nome di Canosa di Puglia, comune della provincia di Barletta - Andria - Trani in cui è stata individuata la base operativa del gruppo. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale con la collaborazione dei colleghi del Ros (Reparto operativo speciale), dei comandi provinciali e dei Cacciatori di Puglia, sono durate quasi un anno e sono iniziate nel corso di una attività di prevenzione e contrasto alla criminalità svolta con sorvoli aerei che hanno permesso di rilevare, all'interno di aree archeologiche, irregolarità. I successivi accertamenti investigativi hanno confermato la presenza di scavi clandestini e il traffico illegale di reperti.