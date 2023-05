Troppi cantieri sulle autostrade abruzzesi

Tutte le autostrade abruzzesi compaiono tra le tratte problematiche per l’eccessiva presenza di cantieri nella nuova inchiesta di Altroconsumo, condotta a due anni di distanza da quella di maggio 2021, da cui è emerso come lo stato di salute della rete autostradale italiana non sia ancora migliorato.

Altroconsumo ha percorso 9 diverse autostrade italiane, per un totale di circa 1.500 chilometri: di questi, quasi il 10 per cento - ovvero 134 chilometri - erano interessati da cantieri.

Secondo Altroconsumo, la A14 Bologna-Pescara è sicuramente una delle tratte più problematiche incontrate durante il viaggio: per quasi 360 chilometri si contano 30 cantieri (in media uno ogni 12 chilometri) per un totale di circa 34 chilometri interessati da lavori stradali.

Da Bologna a Pescara la corsia di emergenza era chiusa per quasi 28 chilometri. La situazione più critica si riscontra nel tratto che collega le Marche e l'Abruzzo: su 150 chilometri di autostrada quasi 17 si percorrono su un'unica corsia.

Giungendo alla A24 e la A25, sono 10 i cantieri in 200 chilometri e si viaggia per quasi 7 chilometri su una sola corsia e per 6,5 chilometri senza corsia di emergenza.