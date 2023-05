Un anno di Fondazione Gran Sasso Tech

Un anno di attività per la Fondazione Gran Sasso Tech, organismo di ricerca senza fini di lucro nato dalla collaborazione tra il Gran Sasso Science Institute, seconda università dell'Aquila ad alta specializzazione scientifica, e Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo.

L’obiettivo di Gst è stimolare ricerca, innovazione e competitività delle filiere industriali; la Fondazione ha presentato oggi, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, i suoi primi progetti, nell'ottica di diventare un riferimento per la comunità scientifica per lo sviluppo di piccoli satelliti e per la progettazione e gestione di missioni di ricerca nello spazio.

La Fondazione è proprietaria dell’architettura di piattaforma modulare e flessibile per applicazioni di mini e micro satelliti basata su telaio termo-meccanico modulare e multifunzione (2-Mf/Nimbus), gestita come “architettura hardware aperta” capace di incoraggiare innovazione diffusa da parte di molteplici centri di ricerca.

“Spesso chi ha avuto modo di soggiornare a L’Aquila si trova stupito nell’incontrare tra i suoi vicoli rappresenti di tante culture diverse del mondo: si tratta di scienziati e ricercatori che sono stati accolti in una città che ha fatto, sta facendo e farà del futuro dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica il proprio fiore all'occhiello e il punto cardine del rilancio della propria economia, della propria cultura e del ruolo che ambisce ad avere nella società del ventunesimo secolo”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo alla presentazione.

Per Marsilio “attraverso un impegno che è stato messo in campo da anni, la città dell'Aquila infatti contrasta attivamente la fuga dei cervelli, attraendo invece talenti da tutto il mondo grazie agli sforzi compiuti e alla presenza consolidata di istituzioni come i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, il Gran Sasso Science Institute e Telespazio, situato nella conca del Fucino”.