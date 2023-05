Un francobollo per i 130 anni della De Cecco negli Usa

Centotrenta anni fa lo “sbarco” negli Stati Uniti del pastificio De Cecco. Oggi il Ministero delle Imprese e del made in Italy vuole celebrare l'evento con un francobollo emesso da Poste Italiane.

Nei giorni scorsi, a Roma, la presentazione ufficiale, alla presenza del ministro Adolfo Urso e del sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto. Presenti anche Giovanni Machetti, responsabile della filatelia di Poste Italiane, e Paolo Cento, Presidente del Poligrafico e Zecca della Stato.

Si tratta del secondo riconoscimento filatelico, dopo l’emissione del francobollo del 2016 che celebrava i 130 dalla fondazione del pastificio.

Il riferimento storico del francobollo è al 1893, quando i maccheroni e i vermicelli De Cecco vennero premiati con la medaglia d’oro “per la struttura superiore, il colore e la tenacità dopo la cottura” nel corso dell’Esposizione Universale di Chicago, l’Expo internazionale voluto dall’amministrazione statunitense per celebrare il quarto centenario dalla scoperta dell’America.

La storia imprenditoriale della famiglia De Cecco risale al 1831, quando Nicola Antonio De Cecco avviò la sua attività di molitura a Fara San Martino. Nel 1886, suo figlio Filippo Giovanni De Cecco iniziò a produrre pasta con gli ingredienti perfetti che aveva a portata di mano: la semola di alta qualità che suo padre produceva e l’acqua pura della sorgente della Majella, e poi la selezione dei migliori grani.

Ma è nel 1888 che Filippo ebbe l’idea che cambiò per sempre la De Cecco e tutto il mondo della produzione della pasta. Ideò, progettò e l’anno successivo mise in funzione il primo sistema artificiale di essiccazione ad aria calda. Questa invenzione rivoluzionò la produzione della pasta, poiché rese il processo più veloce, più controllato e più sicuro. Inoltre, estese la durata del prodotto, che così manteneva inalterate le caratteristiche organolettiche: in questo modo la pasta De Cecco poteva essere spedita in paesi lontani come gli Stati Uniti.