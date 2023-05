Una vertenza per i bagnini abruzzesi

Una vera e propria vertenza bagnini in Abruzzo. Ad aprirla è la Cisl Abruzzo Molise. Per Davide Frigelli, segretario della Fisascat, la categoria dei lavoratori del Turismo, nella nostra regione “i bagnini sono sfruttati e sottopagati”.

In particolare, è la denuncia, si assiste a “stipendi bassi a fronte di uno stipendio medio concordato, con un pagamento medio orario pari a poco più di 4 euro nette”. Non solo, ma spesso non sono previsti “turni di riposo settimanale. I bagnini, inoltre, lavorano anche nei giorni festivi, di domenica e di sabato. Il contratto di lavoro c’è ma a condizioni non dignitose”.

È comunque in corso una trattativa con le aziende che forniscono il personale durante la stagione estiva, dice Frigelli, per provare a risolvere una problematica importante perché connessa con la sicurezza dei bagnanti.