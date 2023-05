Vasto, scuolabus in una buca, tutti illesi

Il manto stradale cede vicino a all'area verde di una rotatoria e lo scuolabus in transito, con a bordo 13 bambini, autista e assistente, resta incastrato nella buca. E' successo nella tarda mattinata di oggi lungo la circonvallazione occidentale Istoniense a Vasto. Tutti illesi, gli occupanti, per fortuna e solo un pò di spavento per i bimbi, subito fatti uscire in sicurezza dall'automezzo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Via Madonna dell'Asilo, la protezione civile e i tecnici comunali per rimettere il veicolo in carreggiata. "Un episodio increscioso", hanno detto il sindaco, Francesco Menna e l'assessore ai servizi manutentivi, Alessandro D'Elisa, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per l'epilogo a lieto fine. Già al lavoro, i municipali, per capire se sia stata qualche perdita idrica a causare lo smottamento stradale.