Venerdì sciopero del trasporto aereo

Il trasporto aereo ha indetto uno sciopero nazionale per venerdì 19 maggio. La fascia di agitazione che interessa l'Abruzzo va dalle 12 alle 18, quindi i voli a rischio cancellazione sono Linate in partenza alle 16,15 e Bergamo alle 16,30. A protestare sono i lavoratori delle imprese che forniscono i servizi aeroportuali di handling (assistenza a terra) “contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale atteso ormai da 6 anni”, si legge in una nota congiunta delle organizzazioni sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Ma non solo. Nella stessa giornata incrociano le braccia i lavoratori di Air Dolomiti per 24 ore; di Volotea dalle 13 alle 17. Sciopera anche il personale di terra della compagnia American Airlines e quello di Emirates, in entrambi i casi dalle 12 alle 16. Garantiti i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso; tutti i voli schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. L'elenco completo è comunque disponibile sul sito dell'Enac.