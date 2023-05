Violenze alla ex: condannato a 2 anni e 4 mesi

Un 36enne residente a Corfinio, accusato di maltrattamenti ripetuti alla ex compagna, ha patteggiato 2 anni e 4 mesi di reclusione, più il pagamento delle spese processuali. Anche durante la gravidanza, in un'occasione, il giovane avrebbe colpito la ex sferrandole un pugno sul viso.

Le violenze si sarebbero ripetute nel corso degli anni e anche in presenza del figlio minorenne. Ad ottobre 2020 il giovane avrebbe sbattuto la testa della compagna sul fornello strappandole una ciocca di capelli. Ad agosto 2021, l'imputato ha patteggiato un anno di reclusione per aver sfondato il portone di casa della ex nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna.

Dopo quell'episodio, al giovane fu aggravata la misura cautelare e finì agli arresti domiciliari. Sempre in casa della ex, ma a febbraio 2021, il 36enne avrebbe afferrato la compagna al collo per poi spingerla violentemente contro una finestra.