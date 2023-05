Zeman: buona la prima

Il Pescara conferma le statistiche battendo 2 a 1 la Virtus Entella, mai vincente allo Stadio Adriatico Conacchia. Remuntanda spettacolare biancazzurra nonostante l'inferiorità numerica della ripresa. L'Entella fa subito sul serio, mette pressione al Delfino, sbloccando poi meritatamente il risultato all'ottavo di gioco. Il Pescara sbaglia un'uscita dando la stura alla ripartenza ligure. C'è un cambio di gioco sulla verticale sinistra: irrompe Tomaselli che innesca Corbari in area, Kraja è in colpevole ritardo e la Virtus rompe il ghiaccio. Al 19esimo l'ex Lescano grazia l'Entella sparacchiando alle stelle da invitante posizione grazie ad un pregevole assist di Delle Monache. Al 28esimo tiro a giro dal limite di Tommaselli: brividi per Plizzari. Gli ospiti aggrediscono e ripartono: al 32esimo si rendono nuovamente pericolosi centrando il palo con Meazzi ! Al 40esimo spunto di Merola che dribbla Parodi e calcia in diagonale verso il portiere virtussino centrando l'esterno della rete. Nel secondo minuto di recupero Tomaselli trattiene fallosamente Merola: l'arbitro accorda un penalty al Delfino che sbaglia dal dischetto con l'ex Lescano sprecando successivamente con Cancellotti sull'ennesina respinta, stavolta con i piedi, del portiere ligure. Al 60esimo il pescara conferma la sua allergia sulle palle inattiva. Sul calcio piazzato degli ospiti Zamparo di testa centra il secondo legno della partita ! Tra mille difficolta' gli adriatici conseguono il pari con Merola al 64esimo: l'ex foggiano sfrutta il tocco di Lescano, innescato da Rafià, per incunearsi in area e superare Borra. Il Pescara resta in 10 al 66esimo per il rosso diretto comminato a Lescano che commette un brutto fallo su Paolucci. Il Delfino non si arrende e passa addirittura in vantaggio al 74esimo con subentrato Aloi: cross calibrato da Rafia, tuffo a pelo d'erba dell'ex irpino. Ora basterà un pari a Chiavari per approdare in semifinale.