Zemanlandia in semifinale

Il Pescara espugna Chiavari ed accede alle semifinali: affronterà il Foggia, ex squadra di Zeman, il 4 e l'8 giugno. Delfino temibile dopo solo 10 giri di lancette con Kraja: il suo bolide, potente ma centrale, è respinto dal portiere ligure. All'undicesimo Milani perde una sanguinosa palla sulla verticale favorendo la veloce ripartenza di Merkay che scatta versa l'area dribbla Boben ma non supera Plizzari, bravo a stornare il suo tiro a giro. Al 20esimo Borra fa gli straordinari negando consecutivamente per ben due volte il goal ai biancazzurri: prima a Merola dal limite poi a Cuppone sotto misura, deviando col bagher in entrambe le occasioni ! L'estremo difensore nulla può al 36esimo. Sul calcio piazzato di Kraja svetta di sponda lo scafato Brosco: è appena accennata la respinta di un difensore ligure che di fatto regala la palla allo spiritato Cuppone che di destro non perdona ! Al 43esimo miracolo di Plizzari che nega un goal fatto a Paolucci. Al 44esimo arriva il penalty per i liguri: Saia segnala un tocco di mano di Brosco. Merkay non fallisce l'uno pari dal dischetto. Al 51esimo Liguri in 10 per il doppio giallo comminato all'incerto e falloso Reali. Al 53esimo Merola è murato con i piedi da Borra: sprecata una ghiotta palla goal. Non sbaglia Delle Monache al 60esimo Tutto nasce da una ripartenza di Merola che serve in area il baby di Cappelle sul Tavo che prima sterza su Zappella e poi col mancino luciferino fredda l'Entella. Gioca sul velluto il Delfino che consegue il tris al 72esimo con Cuppone, autore di una doppietta. All'86esimo il goal del ligure Parodi serve solo al tabellino. A fine gara festeggia il Delfino.