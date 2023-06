599 anni dalla Battaglia di Bazzano

Domani, venerdì 2 giugno, si celebra all’Aquila il 599º anniversario della storica battaglia di Bazzano. In questa data, nel 1424, fu rotto l’assedio che da un anno le milizie di Braccio da Montone conducevano contro la città capoluogo.

In occasione della ricorrenza si terranno manifestazioni rievocative in centro storico a cura dell’associazione Compagnia Rosso d’Aquila, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e appassionati di storia. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali e Partecipazione, Manuela Tursini, che sarà presente per il Comune dell’Aquila.

Alle 15.30, presso la Villa comunale, si terrà l’apertura della manifestazione accompagnata da un colpo di cannone a salve. A seguire sfilerà un corteo alla volta della targa apposta in via delle Bone Novelle per rievocare l’arrivo del Nunzio. Alle 16.30 il corteo ripartirà alla volta del campo medievale, allestito alla Villa comunale, dove le compagnie storiche si esibiranno in combattimenti. Seguiranno gli spettacoli di bandiera del gruppo “Sbandieratori Città di L’Aquila” e di artiglieria medievale.

Sabato 3 giugno e domenica 4 giugno si terranno i tornei di scherma storica XII “Antoniuccio Camponeschi” (scherma scenica) e XI “Simone dell’Abbate” (torneo semi contact). Sono previste, inoltre, esibizioni d’artiglieria e manifestazioni con musiche medievali e giocoleria con il fuoco, oltre alla rievocazione della battaglia di Bazzano a cura dei gruppi intervenuti. Durante i giorni della manifestazione sono previsti il Mercatino artigiano e lo street food per accogliere gli avventori.

Domenica, inoltre, alle 18.15 presso il Campo Medievale si terrà il settimo convegno dal titolo “Dialogo sugli ultimi giorni di Braccio da Montone”, con gli interventi di Andrea Tozzi, presidente della Compagnia Rosso d’Aquila, lo storico militare Col. Pietro Piccirilli e lo storico aquilano Alessandro Ciuffetelli dell’associazione CulturAQuila.