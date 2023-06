Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio a Manoppello, all'interno dell'azienda IdroItalia. Il fabbricato è andato distrutto. Dal sito si è levato un denso fumo nero visto da km di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco delle stazioni di Alanno, Chieti e Pescara che sono ancora al lavoro per domare le fiamme. Già attivati i tecnici dell'Arta per le analisi di aria e terreno. La fabbrica produce accessori e componenti per l'irrigazione