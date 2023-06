A Vasto meeting internazionale di astrofisica

In corso a Palazzo d'Avalos a Vasto, il meeting internazionale di astrofisica con più di 120 ricercatori arrivati in Abruzzo da 23 Paesi, Stati Uniti e Sud America compresi. Promosso dall'Università di Durham, in Gran Bretagna, dal'Istituto Nazionale di Astrofisica e dagli osservatori d'Abruzzo e di Capodimonte a Napoli, il convegno mette a confronto docenti ed esperti sull'interazione delle nane bianche, delle stelle di neutroni dei buchi neri e delle stelle definite cannibali. A dare il prezioso contributo, oltre a Domitilla De Martino, la vastese Gisella De Rosa, ricercatrice a Baltimora, è stata Marica Branchesi, docente al Gran Sasso Science Institute. Quest'ultima ha presentato ieri sera una nuova astronomia, quella delle onde gravitazionali, quello che è successo negli ultimi anni e quello che succederà nel futuro. L'obiettivo è di portare in Italia uno strumento, l'Einstein Telescope, che permetterà al nostro Paese di essere al centro dell'esplorazione dell'universo nei prossimi 50 anni.