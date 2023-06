Abuso e falso, assolto Pagnanelli

Nel 2017 il sequestro della sua abitazione in via Nicola Fabrizi a Pescara con l'ipotesi di abuso e falso. Oltre a Pagnanelli sono stati assolti con formula piena, su richiesta del Pm, anche Gaetano Silveri dirigente all'urbanistica, Salvatore Giannitti dell'ufficio anti abusivismo e Carlo Galimberti progettista e direttore dei lavori. Il tribunale ha disposto l'immediato dissequestro dell'immobile. "Non ho mai perso fiducia nella giustizia" il commento dell'esponente del partito democratico.