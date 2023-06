Accoltellato dal coinquilino

E' ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale di Chieti, ma non sarebbe in pericolo di vita, il 37enne operaio albanese accoltellato, venerdì sera, dal coinquilino, al culmine di una lite all'interno dell'appartamento che condividono a San Giovanni Teatino, nella zona industriale di Sambuceto.

L'aggressore, 35enne connazionale, autotrasportatore, lo ha colpito all'addome, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, per futili motivi.

L'uomo, poco dopo il litigio, è stato rintracciato e denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate.