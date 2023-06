Alba Adriatica, madre e figlio investiti sulle strisce

Sabato sera ad Alba Adriatica, una donna con il figlio di 8 mesi è stata investita da un'auto, in via Roma. Presente anche il marito e padre del piccolo. Il conducente si è fermato e ha prestato i primi soccorsi. La donna è ricovera all'ospedale di Sant'Omero, il bimbo è stato portato al Bambin Gesù a Roma per un trauma cranico ed è in prognosi riservata. Indagano i carabinieri. Il conducente dell’auto è risultato negativo ai test di alcol e droga.