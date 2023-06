Appalti, droga e fondi PNRR, quattro arresti a Pescara

Presunti appalti truccati, droga e tangenti al Comune di Pescara. La Guardia di Finanza del capoluogo adriatico ha arrestato quattro persone, che sono già state trasferite in carcere: si tratta del dirigente del settore lavori pubblici del Comune Fabrizio Trisi, dell’imprenditore edile Vincenzo De Leonibus e di e due spacciatori. Tutti, a vario titolo, sono accusati di corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato e detenzione e cessione si sostanze stupefacenti.

E' l’operazione denominata “Tana delle tigri”, che su mandato della procura la Guardia di Finanza di Pescara ha portato a termine, scoperchiando un fin qui presunto intreccio tra droga e tangenti, che conducevano ad affari sporchi, anche con la complicità di due collaboratori del dirigente comunale Fabrizio Trisi.

Nell’inchiesta è implicato anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, al quale si imputa il finanziamento illecito politico elettorale, quando nel 2022 è stato candidato al Parlamento per Forza Italia: quel finanziamento sarebbe stato erogato dal legale rappresentante della società “Pescara Energia srl” su richiesta del dirigente comunale Fabrizio Trisi.

Più nel dettaglio, il focus di questa inchiesta riguarda le procedure di affidamento che hanno per oggetto principalmente opere pubbliche e appalti di lavori e cantieri per la manutenzione delle strade di Pescara, finanziati con 5 milioni di euro di fondi del PNRR, laddove, sostiene chi indaga, che tra i comportamenti del dirigente Fabrizio Trisi a favore dell’imprenditore edile Vincenzo De Leonibus ci sarebbe proprio il suo interessamento alla gara d'appalto - e qui ci sono i fondi del comune di Pescara - per l’affidamento dei lavori sull'asse attrezzato e l’adeguamento della Statale 714.