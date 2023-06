Appalti e droga, Sospiri dà le carte ai consiglieri

Ha presieduto regolarmente all'Aquila, alla conferenza dei capigruppo, il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, indagato con l'accusa di finanziamento illecito elettorale nell'ambito di un’inchiesta su droga, tangenti e appalti truccati nel settore Lavori Pubblici del Comune di Pescara.

L’operazione è scattata lunedì con quattro arresti da parte della Guardia di finanza tra funzionari comunali, imprenditori e pusher. E proprio oggi si svolgeranno gli interrogatori di garanzia delle quattro persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta, denominata "La Tana delle Tigri".

In apertura di lavori, l'esponente di Forza Italia ha consegnato le copie del suo avviso di garanzia ai colleghi consiglieri regionali di maggioranza di centrodestra e delle opposizioni di centrosinistra e Cinque stelle, sottolineando il fatto è coinvolto nell'indagine per una cena elettorale di 400 euro, non organizzata da lui, nel corso della campagna per le Politiche del 25 settembre scorso.

Secondo quanto si è appreso, Sospiri ha lamentato che nella vicenda, con larga eco nazionale, è stato accostato erroneamente a vicende legate a droga, tangenti e appalti truccati.

"Siccome me l'avreste chiesto, vi voglio informare su quanto avete letto consegnandovi quanto mi viene contestato - ha dichiarato Sospiri -. Certamente l'accostamento a livello di testate nazionale con droga, tangenti e appalti truccati, non è corretto".

Sospiri avrebbe fatto intendere di sentirsi vittima di una distorsione della comunicazione.

Gli unici a intervenire sono stati Sandro Mariani, capogruppo di opposizione di Abruzzo in Comune, il quale ha consigliato a Sospiri di convocare una conferenza stampa qualora si sentisse perseguitato, chiedendo nello stesso tempo se è un problema di informazione o di sostanza.

Poi, l'ex consigliere regionale grillino, Sara Marcozzi, ora al gruppo misto ma accostata a Fi, ha difeso Sospiri consigliando una conferenza stampa a difesa dell’immagine della presidenza del Consiglio in conseguenza di "accostamenti completamente fuori luogo".

La conferenza dei capogruppo ha fissato la seduta del Consiglio regionale per il prossimo 27 giugno a palazzo dell’Emiciclo.