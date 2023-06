Approvata la delibera, il Comune di Chieti torna in dissesto

Il Consiglio comunale di Chieti, riunitosi ieri pomeriggio, ha deliberato il dissesto finanziario ha approvato la delibera di dissesto finanziario dell'ente. Il documento ha ricevuto 19 si e tre astensioni mentre l'opposizione ha abbandonato l'aula. Alla dichiarazione di dissesto si è arrivati dopo che la Corte dei Conti non ha omologato il Piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio comunale per fronteggiare il disavanzo di 78 milioni di euro.

Prima del voto, in mattinata, giunta e gruppi di maggioranza hanno riaffermato con durezza come il dissesto abbia radici lontane e come non ci sia stato alcun tentativo di contrastare il rosso nei conti del comune prima dell'avvento dell'amministrazione Ferrara. Il sindaco ha dichiarato che “l’organo politico rimane in carica e continuerà l’ordinaria amministrazione e soprattutto la gestione dei fondi del Pnrr". E' stata poi evidenziata la riduzione del disavanzo, sceso a 62 milioni di euro, operata dall'attuale amministrazione.