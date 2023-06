Assoluzione bis per i vertici di Strada dei Parchi dall'accusa di non aver fatto adeguate manutenzioni sulle Autostrade A24 e A25. Dopo L'Aquila anche il Tribunale di Teramo ha assolto il Gruppo Toto, con formula piena, per tutti i capi di imputazione: ''per non aver commesso il fatto''.

L'ampiezza assolutoria, sottolinea il gruppo, "sgombera definitivamente il campo da qualsiasi dubbio sulla gestione della concessione autostradale in capo alla società Strada dei Parchi".

La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 3 anni per Carlo Toto, il patron della holding, e rispettivamente, 3 e a 2 anni, anche per altre figure apicali della concessionaria autostradale.