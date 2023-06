Aveva in casa due tonnellate di rame, denunciato per ricettazione

Aveva in casa quasi due tonnellate di cavi in rame, rubati dall'ex Cementificio della zona industriale di Pescara. Per questo un 43enne di origini rumene, residente nei pressi della stazione di Portanuova, è stato denunciato per ricettazione. Il furto era stato messo a segno in più fasi, ma in altre occasioni gli operatori della Squadra Volante erano riusciti a rintracciare gli autori dei prelievi all'impianto elettrico dell'immobile ormai in disuso e avevano svariati quintali di rame. Domenica mattina questa ulteriore scoperta, con l'uomo che non ha saputo giustificare la provenienza del rame. Per la precisione 1.800 chili, che sono immediatamente stati posti sotto sequestro.