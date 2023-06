Bambino dimenticato sullo scuolabus, scatta l'inchiesta

Avrà una coda giudiziaria il caso del bambino di 3 anni che martedì è rimasto prigioniero di uno scuolabus per 8 ore, legato a un seggiolino. Il piccolo era stato poi ritrovato disidratato, ma poteva andare molto peggio. Fortunatamente quel giorno pioveva e la temperatura non era alta.

Sulla vicenda il sindaco di Campli, Federico Agostinelli, è intervenuto chiedendo chiarimenti alla ditta che ha in appalto il servizio di trasporto scolastico: il rappresentante legale ha fatto sapere di aver sospeso dall’incarico l’operatrice in servizio sullo scuolabus in cui si sono verificati in fatti e che ogni azione legale è in corso di valutazione da parte della stessa ditta.

Adesso anche la procura di Teramo ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'accaduto. Nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore Francesca Zani l'ipotesi di reato è quella di abbandono di minori. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno ascoltato la mamma del bimbo come persona informata sui fatti, mentre il padre chiede giustizia “affinché episodi simili non si ripetano”.

Dodici anni fa un episodio simile si verificò a Montorio al Vomano: era il 2011 e la storia di un altro bambino, di 4 anni, fece il giro d'Italia: addormentato sull'autobus che lo stava portando a scuola, rimase a bordo del mezzo parcheggiato in un luogo isolato per alcune ore.