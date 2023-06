Barriere architettoniche in Comune a Pescara

"Al Comune di Pescara l'accesso ai servizi sociali è possibile solo da una porta secondaria per le persone con disabilità, l'ascensore è presente ma inutilizzabile perché da diversi anni fuori servizio".

A denunciarlo è l'associazione Carrozzine Determinate, che si chiede come possa "un sindaco che dice di amare Pescara considerare i cittadini con disabilità cittadini di serie B" e afferma che "il tempo è scaduto, la pazienza è terminata da un pezzo".

“Il Servizio Politiche sociali - afferma il presidente dell'associazione, Claudio Ferrante - è situato al primo piano del Palazzo ex Inps del Comune e in passato solo grazie alle battaglie dell'associazione Carrozzine Determinate furono costruite delle rampe per superare gradini che consentono l'uso dell'ascensore per accedere ai servizi sociali situati al primo piano. Quell'ascensore è rotto da più di due anni. Nessuno ne ha disposto la riparazione".

"È evidente che non si presti minimamente attenzione a cosa possa significare sul piano psicologico, per la dignità umana, di una persona prima ancora che persona con disabilità - aggiunge - entrare da un ingresso secondario, considerando che in quello stabile oltre ad esserci le politiche sociali, ci sono altri uffici quali: commercio, ambiente, servizi, lavori pubblici e tutti gli uffici degli assessori".

Ferrante parla di "gravissima e intollerabile discriminazione" e si chiede "come possa essere accettabile che sindaco e assessori avvocati, non sappiano che sul piano giuridico trattasi di discriminazione indiretta, legge 67/2006”.

“L'associazione Carrozzine Determinate - conclude il presidente - porta la voce di tutte quelle persone con disabilità che si sentono ogni giorno discriminate in tutti gli ambiti della vita sociale e politica e che pretendono che i propri diritti di uguaglianza e parità con gli altri cittadini vengono rispettati".