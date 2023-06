Berlusconi: Pagano, Forza Italia andrà avanti

''Nessuno di noi, nel partito, pensa che Forza Italia sia destinata a scomparire dopo la morte del presidente Berlusconi”.

Così, all'Adnkronos, il coordinatore abruzzese e deputato di Forza Italia, Nazario Pagano, presidente della prima commissione Affari costituzionali di Montecitorio.

“Se questa sua creatura, questa sua invenzione, questa sua intuizione dovesse essere ora abbandonata - ha aggiunto - sarebbe come tradirlo. Siamo un baluardo di centro all'interno del centrodestra nel nostro Paese e siamo la forza trainante del Ppe in Italia. Andremo avanti, dunque. Lo faremo egregiamente, anche per Berlusconi”.

Pagano ha svelato gli esiti di “un sondaggio, effettuato oggi, che al momento ci dà al 13 per cento. Quanto accaduto, la scomparsa del fondatore, pare aver ridato vigore al nostro partito'', ha concluso.