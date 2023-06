Camera di commercio Chieti-Pescara, Strever riconfermato

Sarà ancora Gennaro Strever, industriale di San Salvo, a guidare la Camera di commercio Chieti e Pescara per i prossimi cinque anni: Strever, eletto per la prima volta a giugno 2019, è stato riconfermato dal consiglio dell'ente per acclamazione. Le sue prime parole dopo la riconferma: “Cogliere le opportunità del cambiamento e rilanciare il ruolo della Camera di commercio”.