Campagna tesseramento di Forza Italia

Dopo la morte di Silvio berlusconi, Forza Italia riparte dai gazebo. Domani e domenica 25 giugno anche in Abruzzo si terrà la Giornata Nazionale del Tesseramento con l’allestimento dei banchetti nei principali Comuni italiani. Un modo - dicono gli azzurri - per ricordare Berlusconi e per prepararsi alla lunga contesa elettorale del 2024, quando si terranno le elezioni regionali ed europee. In Abruzzo, oltre che nei 4 capoluoghi di provincia, i gazebo saranno allestiti in molti comuni più piccoli. Domenica, a Teramo è inoltre prevista una conferenza stampa con il senatore Gasparri in Piazza dei Martiri. Nel link sotto una dichiarazione del coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano