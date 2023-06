"Canile abusivo", esposto alla Corte dei Conti

Un esposto sarà presentato alla Corte dei Conti in merito al canile comunale di Noce Mattei a Sulmona, per accertare il presunto danno erariale, paventato dalle associazioni, dal momento che “il Comune sta procedendo a istruire la gara, pur sapendo che la struttura non è iscritta nell'albo regionale”.

"Il Comune stanzia soldi pubblici per una struttura che non è accatastata, ovvero che sulla carta non esiste. È un fatto gravissimo che porteremo all'attenzione degli organi preposti", ha promesso Gabriele Bettoschi, rappresentante di Legambiente, nel corso della manifestazione che le associazioni hanno tenuto davanti ai cancelli.

Le associazioni continuano a chiedere il sequestro e hanno presentato istanza di accesso agli atti in ordine all'adeguamento del canile e agli ultimi affidamenti svolti.

"La gestione del canile prevede una presenza continua per seguire tutta la filiera. Questi cani non escono da diciotto giorni nemmeno per lo sgambamento", denunciano i manifestanti, contestando pure l'affidamento a tempo a una cooperativa marsicana.

Sul posto, per il presidio della manifestazione, sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e Polizia di Stato che ha proceduto a verificare alcuni box, anche se l'area è stata già ispezionata lo scorso 3 giugno dai Nas di Pescara che avevano rilevato alcune criticità.