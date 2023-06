Castello vendesi a Loreto Aprutino

C’è anche una residenza abruzzese, un hotel ristorante a Loreto Aprutino chiuso dal 2020, tra i 39 castelli in vendita in tutta Italia.

Si tratta di una proprietà vincolata in vendita per circa 2 milioni di euro nella parte alta del comune, in via degli Aquino. La superficie ammonta a 5.837 metri quadrati con ben 60 locali disponibili.

Viene descritta come una struttura di pregio con originario impianto di antica costruzione rimasta inalterata, formata da un piano seminterrato ove si trova una cucina di ristorante, e poi piano Terra con hall, reception, bar, ristorante e vari annessi, quindi i piani primo secondo e terzo con camere da letto e suite, alle quali è possibile accedere anche mediante ascensore.



All'esterno ci sono una piscina scoperta e i locali tecnologici. Accanto all'albergo ci sono una palazzina destinata a museo, la cabina impianti e due terreni per quasi 5 mila metri quadrati, i cui diritti per la piena proprietà costituiscono l'intero lotto in vendita.

Come riporta il portale specializzato Idealista, la maggior parte dei castelli in vendita si trova in Toscana con 10 su 39 annunci disponibili. Seguono Piemonte con 8 e Umbria con 7, l’Emilia-Romagna con 5, Lombardia e Sicilia con 2 ed infine Abruzzo, Liguria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige con un castello ciascuno.