Colonico è ritornato a casa

E' tornato a casa da poche ore Panfilo Colonico, lo chef sulmonese rapito 6 giorni fa in Ecuador nel suo ristorante a Guayaquil. "Sto bene, mi sta ascoltando la polizia", avrebbe detto agli amici contattati alle prime luci dell'alba italiana dopo la liberazione. Colonico è apparso in buone condizioni, leggermente deperito. Intanto, nelle ore immediatamente precedenti, la polizia ecuadoregna aveva arrestato due dei cinque finti poliziotti che, sotto la minaccia delle armi, avevano portato via lo chef che da quanto appreso in queste ore avrebbe gia' messo piede nel ristorante di sua proprietà. Attese due dichiarazioni già nel corso della giornata, forse attraverso una video chiamata da smistare ai media italiani.