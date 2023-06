Concessioni balneari, si va in Cassazione

Un ricorso alla Corte di Cassazione per scongiurare la vendita all'asta delle concessioni prevista per la fine dell'anno e far cassare la sentenza di novembre 2021 del Consiglio di Stato che ha annullato la proroga delle concessioni balneari al 2033.

A tal fine la Regione Abruzzo, unica in Italia a farlo, è ricorsa alla Suprema Corte costituendosi in giudizio ad adiuvandum del sindacato balneatori Sib Confcommercio, e affidandosi a un pool di avvocati tra cui figurano i nomi dei professori del diritto civile-amministrativo e commerciale, Vincenzo Cerulli Irelli e Gianluca Brancadoro, affiancati dai legali dell'ente, Antonio Orsini e Stefania Valeri.

Lo riporta l’edizione di oggi del quotidiano Il Centro.

La Cassazione, a sezioni civili unite, ha fissato per il 24 ottobre 2023 l'udienza che potrebbe ribaltare, a livello nazionale, una situazione che vede ora soccombere le imprese del turismo estivo, 650 in regione, non solo a causa della Direttiva europea Bolkestein ma anche per quella sentenza di due anni fa del Consiglio di Stato.

In adunanza plenaria, l’organo di secondo grado della giustizia amministrativa ha disapplicato la proroga delle concessioni balneari al 2033, contenuta nella legge Centinaio, la 145/2018, e fissato il termine di scadenza dei titoli vigenti al 31 dicembre di quest'anno.

“Si tratta di sentenze fortemente criticate dal mondo accademico, qualche autorevole giurista l'ha definita persino ‘inquietante’ - afferma il presidente nazionale del Sib, Antonio Capacchione - il Consiglio di Stato, con un eccesso di giurisdizione, si è sostituito al legislatore, alla Corte costituzionale e persino alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Era doveroso per noi ricorrere all'organo giudiziario superiore”.