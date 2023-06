Condannati per lesioni

Avevano picchiato un ragazzo per strada senza un apparente motivo: un’aggressione in piena regola con calci e pugni. Condannati a otto mesi di reclusione per lesioni e minacce tre giovani aquilani. Si tratta di Estefan Antony Maesta Martinez, 23 anni, colombiano, ma residente da tempo in città, Rodrigo Flores Goman, 30 anni, spagnolo e, Klentjon Kapllani, 25 anni, albanese, tutti noti alle forze dell’ordine e con precedenti. I fatti a febbraio 2017; la sentenza del Tribunale dell’Aquila è stata pronunciata pochi giorni fa. La vittima non conosceva nessuno del gruppo, venne accerchiato e spintonato, colpito più volte. Il primo a soccorrerlo è stato un amico, a sua volta malmenato. Oltre alla condanna penale, è stato riconosciuto anche il risarcimento dei danni morali e materiali.