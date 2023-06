Controlli antidrogra dei Carabinieri

Prevenzione e repressione del consumo di stupefacenti. Questo l'obiettivo dei controlli che i carabinieri hanno portato avanti a Teramo e nelle città costiere della provincia, volti anche a vigilare sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida.

A Martinsicuro i militari dell'Arma hanno intercettato e denuncaito un uomo trovato in possesso di varie dosi di “hashish” per un peso totale di 40 grammi, poste sotto sequestro. A Roseto degli Abruzzi, nei pressi di uno stabilimento balneare dove era in corso una festa, i carabinieri hanno fermato e denunciato un uomo in possesso di 8 dosi di “Ketamina”, sequestrate. Il locale è stato ispezionato dai NAS e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, che stanno vagliando rispettivamente gli aspetti inerenti la situazione igienico sanitaria e la posizione dei lavoratori impiegati. A Teramo, invece, controllati tre giovani trovati in possesso di piccole quantità di stupefacente (hashish-cocaina) e segnalati alla Prefettura di Teramo.

Nel corso dei controlli sulla circolazione stradale, tre persone sono state sorprese alla guida pur avendo un tasso alcolemico superiore a quello consentito. I Carabinieri hanno anche verificato la posizione di 10 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o a misure restrittive della libertà personale.