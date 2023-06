Covid, 212 nuovi casi

I dati settimanali sulla circolazione del covid in Abruzzo. dal 17 giugno scorso ad oggi 212 i casi positivi, di cui 73 reinfezioni e una nuova vittima, una 87 enne, che porta il bilancio dei morti, da inizio pandemia, a 3977. gli attualmente positivi in abruzzo sono 2766, 186 in meno rispetto a venerdì scorso. di questi, 34 pazienti sono ricoverati in ospedale, mentre vuote sono le terapie intensive. L 'assessorato alla sanità fa sapere che, a partire da venerdì prossimo, i dati saranno consultabili sul portale della regione.