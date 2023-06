Dal 28 luglio al 12 agosto il Napoli calcio torna a Roccaraso

Per il quarto anno consecutivo Roccaraso ospiterà la seconda parte del ritiro del Napoli calcio, dal 28 luglio al 12 agosto. La conferma è arrivata oggi dal patron partenopeo Aurelio De Laurentis in un conferenza stampa assieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e al sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. “Il mio obiettivo - ha detto De Laurentis - è portare squadre straniere qui. Abbiamo in programma tre amichevoli con club dal blasone internazionale".

E’ un privilegio per noi ospitare i campioni d’Italia – ha spiegato Marsilio. Lo scorso anno De Laurentiis concluse la presentazione del ritiro annunciando lo scudetto. Qui tutti erano perplessi e sono stati smentiti. Facile vincere gli scudetti con Maradona. Lui è riuscito a trionfare senza”.

Sulla promozione territoriale, Marsilio ha rimarcato l’importanza dell’investimento fatto dalla Regione Abruzzo (sei milioni di euro) per portare il Napoli in Alto Sangro: stiamo organizzando dei treni che partiranno da Roccaraso per arrivare a Sulmona. Lì troveranno treni della compagnia TUA che li condurrà a Fossacesia, dove potranno visitare la Costa dei Trabocchi.

Critiche sul ritiro arrivano dal Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari: “Lo spot che la Regione Abruzzo si è fatta soffiare dal Trentino con protagonisti alcuni calciatori del Napoli Calcio è l’ennesima beffa per il nostro territorio - ha detto - il centrodestra non è stato capace di captare la grande opportunità di produrre in esclusiva uno spot per incentivare il turismo in tutto l’Abruzzo".