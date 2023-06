D'Attanasio è grave. Deve tornare in Italia

Ha bisogno di un intervento chirurgico d’urgenza Carlo D'Attanasio, il velista di 54 anni detenuto ormai da oltre 30 mesi nel carcere di Papua Nuova Guinea, in Oceania, accusato di aver fatto parte di una banda di narcotrafficanti. A tornare a scrivere all’ambasciata italiana in Australia è il dottor Damien Hasola, urologo e chirurgo del Paradise Private Hospital. Il medico racconta delle sempre più precarie condizioni di salute di D’Attanasio, sofferente per l'avanzare del cancro al colon, nonostante gli antidolorifici che gli vengono somministrati. Necessita di un intervento complesso che potrebbe essere svolto in Italia con il massimo dell’efficacia medica, scrive Hasola, che per questo chiede all’ambasciata di attivarsi per il rimpatrio immediato. Un appello rilanciato anche dalla famiglia. D'Attanasio era partito per compiere il giro del mondo in barca a vela in solitaria nel 2019. Nel marzo del 2020 è approdato in Papua Nuova Guinea per una sosta protrattasi 5 mesi. Prima di ripartire, un piccolo aeroplano si è schiantato sull'isola subito dopo il decollo. All'interno c'erano 611 kg di cocaina. La polizia ha fermato tre papua guinesi e D'Attanasio, indicato come l'uomo che aveva portato sull'isola il carico di droga 5 mesi prima. Un caso controverso quello dell'ex imprenditore pescarese, sempre dichiaratosi innocente e estraneo alle accuse.